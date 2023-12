Met de release van Call of Duty: Warzone 2.0 werd ook de DMZ modus gelanceerd, maar daar komt helaas een soort van einde aan. Deze modus was vanaf de release in beta met als doel het uiteindelijk als extra onderdeel beschikbaar te hebben in de game.

Via een blogpost heeft Activision laten weten dat ze de modus niet schrappen, maar wel op een lager pitje zetten. Met de start van het eerste seizoen aanstaande woensdag, zal de DMZ modus niet langer gekoppeld zijn aan de Battle Pass, idem dito voor progressie aangaande Modern Warfare 3 en Warzone content.

De DMZ modus zal in z’n geheel speelbaar blijven via de Warzone sectie in COD HQ. De modus zal echter niet ge├»ntegreerd worden in Call of Duty: Modern Warfare 3 of Warzone, waardoor dus die loskoppeling van progressie ontstaat. Dit betekent ook dat Urzikstan niet tot de maps zal behoren.

Activision geeft aan dat ze de lessen die ze geleerd hebben mee zullen nemen in verdere ontwikkeling van deze gameplay stijl. Of dat tot iets gaat leiden is afwachten, want het klinkt alsof men DMZ opgeeft.