Op woensdag 6 december gaat het eerste seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 3 van start en dat gaat gepaard met de nodige nieuwe content voor de game. Zo mogen we nieuwe maps verwachten, een nieuwe Battle Pass en natuurlijk zal de nieuwe Urzikstan map aan Call of Duty: Warzone 2.0 worden toegevoegd.

Activision heeft nu meer specifieke details bekendgemaakt over dit seizoen. We zetten het hieronder op een rijtje:

Drie nieuwe Core 6v6 maps: Meat, Greece en Rio (later in het seizoen).

Eén nieuwe Gunfight map: Training Facility (samen met Alley, Blacksite, Exhibit en Shipment).

Eén nieuwe modus: Gunfight.

Nieuw vest: Assassin Vest (immuun tegen UAV’s en radars).

Twee nieuwe Killstreaks: Swarm (Mosquito drones) en EMP (belemmert Killstreaks en equipment).

Ranked Play (later in het seizoen).

Zombies: Nieuw wapen, nieuwe Classified Schematics en nieuwe missie.

Warzone: Urzikstan – vanaf launch ondersteunt deze map Battle Royale, Resurgence en Plunder. Later in het seizoen komt daar de LTM Slay Ride Resurgence bij en de modus Lockdown.

Warzone: Ashika Island en Vondel worden na 48 uur aan de map rotatie toegevoegd.

Warzone: Nieuwe Gulag + nieuwe en terugkerende perks: Irradiated, Tempered, Combat Scout, Resolute en Shrouded.

Hierboven kan je de roadmap in z’n geheel zien en verder heeft Activision nog een korte launch trailer uitgebracht, die kun je hieronder checken. Voor een meer uitgebreide toelichting op alle content van seizoen één, raden we je aan dit artikel te checken.