De games van 2024 | Nightingale – In december 2021 werd tijdens The Game Awards de game Nightingale aangekondigd, een game die verschillende elementen met elkaar combineert wat een vrij uniek resultaat oplevert. Nightingale kent een Victoriaanse fantasy setting, waarin je dient te overleven en te craften. Het is met name de setting die gelijk in het oog sprong, ook omdat je via portalen verschillende werelden kunt bezoeken. Aan jou de taak om te overleven, wat je alleen kan doen maar ook met je vrienden. En terwijl je daar druk mee bent, heb je ook als doel om een weg terug te vinden naar Nightingale, waar je vandaan komt. De game is in ontwikkeling voor de pc en zal in februari in early access gaan, tijd om eens vooruit te blikken.

Nightingale – De gameplay van Nightingale rust op een viertal pilaren: overleven, craften, bouwen en exploreren. Het overleven is de kern van de gameplay, waarbij je te maken krijgt met onheilspellende omgevingen variërend van verraderlijke moerassen tot uitstrekte woestijnen. Om het overleven te bespoedigen, zal je op zoek moeten naar attributen om zo gereedschappen te maken. Maar ook moet je aan de slag met wapentuig om je te kunnen verdedigen tegen het gevaar dat in de game gevonden kan worden. Terwijl je avontuur gaande is, wil je een veilige basis hebben en daarom kan je ook een omgeving bouwen die als haven fungeert voor de zogeheten ‘Realmwalkers’.

Binnen de bovengenoemde gameplay aspecten, heb je vervolgens nog te maken met exploreren. Je zult allerlei omgevingen verkennen in de zogeheten ‘Gaslamp’ fantasy world, die procedureel gegenereerd worden. Hierdoor is het exploreren keer op keer anders, wat het meer dynamisch moet maken. En terwijl je beetje bij beetje verder komt in het avontuur, zal je natuurlijk met een brede variatie van vijanden te maken krijgen. Die kun je te lijf gaan met mêlee wapens, maar ook vuurwapens en andere attributen. De vijanden die je tegen zult komen lopen uiteen van kleinere, vreemde wezens tot kolossale monsters. En met die mengelmoes probeert Nightingale je iets nieuws te brengen.

Voorlopige verwachting: Nightingale is een game die twee jaar geleden bij de aankondiging indruk maakte door zijn intrigerende setting. De verschillende benoemde gameplay aspecten zijn op zich niet uniek of heel bijzonder, maar dat gemengd met de setting kan voor een boeiend geheel zorgen. Het voelt, oogt en klinkt anders dan we in het survival genre gewend zijn, wat komt door het feit dat je een Realmwalker bent en dus een grote verscheidenheid aan omgevingen bezoekt. De ontwikkelaar belooft de speler eindeloze avonturen, wat suggereert dat de game niet snel gaat vervelen. Wat hier natuurlijk in helpt is de optie om het samen met een vriend of vriendin te spelen, wat voor meer speelplezier moet zorgen. We zijn erg benieuwd en in februari gaan we ontdekken of het wat is.