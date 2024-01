De games van 2024 | Granblue Fantasy: Relink – Development hell. Een gevreesde plek die al sinds jaar en dag opduikt in de nachtmerries van menig ontwikkelaar. Er zijn natuurlijk weinig dingen die zo frustrerend zijn als keihard werken aan een project, maar dat uiteindelijk niet van de grond krijgen. Granblue Fantasy: Relink is zo’n project: de game werd in 2016 aangekondigd, maar legde in de daaropvolgende jaren een hels brokkenparcours af. Het spel werd meermaals uitgesteld, veranderde van ontwikkelaar en algemeen verliep de ontwikkeling gewoon heel moeizaam. De finishlijn is echter in zicht, want dit jaar komt Granblue Fantasy: Relink dan eindelijk uit (enfin, dat hopen we toch)!

Granblue Fantasy: Relink – Granblue Fantasy: Relink speelt zich af in hetzelfde universum als de mobiele game Granblue Fantasy en de vechtgame Granblue Fantasy Versus, maar we krijgen een totaal nieuw verhaal dat toegankelijk zal zijn voor iedereen. We gaan op reis naar de ‘Sky Realm’, een wereld die gevuld is met talloze vliegende eilanden. Onze protagonist ontdekt een brief van zijn vader die hem aanspoort om op zoek te gaan naar een legendarisch eiland: het begin van een episch avontuur. Onderweg kom je (zoals het een JRPG betaamt) heel wat personages tegen, waaronder het mysterieuze meisje Lyria die ‘de wielen van het lot’ in gang zet.

Granblue Fantasy: Relink is een kleurrijke actie-RPG van ontwikkelaar Cygames. Initieel werd ook gevierd ontwikkelaar PlatinumGames aan het project gekoppeld, maar die haakte onderweg af. Toch zien we nog enigszins hun invloed terug in de gameplay beelden en dat is eigenlijk best een goed teken. Er zullen verschillende personages zijn die elk hun eigen speelstijl hebben, dus we verwachten een gevarieerde en actievolle RPG vol spectaculaire combo’s en spannende (baas)gevechten. De meest recente beelden zien er alvast goed uit, al is dit natuurlijk gebaseerd op trailers en video’s. We zullen nog even moeten wachten vooraleer we zelf de combat kunnen ervaren.

Voorlopige verwachting: Hou je vingers gekruist en klop op elk houtoppervlak dat je vindt, want 2024 wordt het jaar waarin Granblue Fantasy: Relink normaal gezien eindelijk zal uitkomen. Na een moeizame ontwikkelingsperiode van zo’n 7 jaar zou je verwachten dat de game nooit het levenslicht zou zien, maar niets is minder waar. De grootste verrassing: het ziet er eigenlijk allemaal best goed uit ook! Misschien zijn wij wat té optimistisch en wie weet zullen we toch de gevolgen van die ‘development hell’ merken in het uiteindelijke product, maar wij hebben hoop dat Granblue Fantasy: Relink een fijne actie-RPG zal worden waar wij ons dit jaar enorm mee zullen vermaken! Granblue Fantasy: Relink laat niet heel lang op zich wachten, de game verschijnt al op 1 februari voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.