Na een jarenlange ontwikkelperiode is het volgende maand dan eindelijk zover: Granblue Fantasy: Relink komt uit. Het is dan ook logisch dat deze game de laatste tijd wat geregelder opdook in het nieuws en ook nu is dat het geval. Ontwikkelaar Cygames heeft namelijk een uitgebreide showcase uitgezonden en die kan je nu ook online bekijken.

De showcase duurt ongeveer een anderhalf uurtje en er worden heel wat nieuwe beelden getoond (met bijhorend commentaar). We krijgen ook een heus endgame gevecht te zien tegen een sterke vijand! Bekijk de beelden hieronder.

Granblue Fantasy: Relink verschijnt op 1 februari voor de PS4, PS5 en pc.