Het nieuwe jaar is inmiddels van start gegaan en lang moeten we niet wachten vooraleer we met nieuwe grote games aan de slag kunnen. Aan het begin van februari verschijnt namelijk het langverwachte Granblue Fantasy: Relink en van die game is er nu een nieuwe trailer online verschenen.

Het betreft hier een eerder korte video van 30 seconden, maar in die tijd krijgen we wel weer wat nieuwe beelden te zien van de actie-RPG. Wil je je helemaal voorbereiden op de uiteindelijke release? Dan kan je in de loop van deze maand al met de demo aan de slag gaan! Bekijk de nieuwe trailer hieronder.

Granblue Fantasy: Relink verschijnt op 1 februari.