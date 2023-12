Volgend jaar mogen we Granblue Fantasy: Relink verwachten, op 1 februari om precies te zijn. De game verschijnt dan voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. Nog voor de release daar is, zal je de game al even kunnen uitproberen. Ontwikkelaar Cygames heeft namelijk aangekondigd dat er een speelbare demo in de pijplijn zit.

Deze demo zal ergens in januari uitkomen voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. In de demo tref je een stukje van de Story modus, wat content in de Quest modus, die in coöp speelbaar is, en een tutorial om je wegwijs te maken met de besturing.

Verder zul je in de demo 11 personages van het roster vinden, die allemaal speelbaar zijn. Hieronder vallen Gran en Djeeta. Mocht je de demo uitspelen, dan krijg je beloningen voor in de uiteindelijke game.