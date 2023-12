De games van 2024 | Helldivers 2 – Het Zweedse Arrowhead timmert al 15 jaar aan de weg en heeft zich al die tijd toegelegd op kleinere games met een sterke coöperatieve focus. Denk hierbij aan titels zoals Magicka, The Showdown Effect, Gauntlet en Helldivers. Die laatste heeft Sony geen windeieren gelegd en dus mogen we in 2024 wederom democratie via de loop van ons geweer verspreiden. Helldivers 2 verkoopt zichzelf als een vervolg in de puurste zin van het woord. Meer, groter en beter. De game breekt ook met het verleden door de overstap naar een third-person perspectief, echter blijft de nadruk op coöp behouden en “Friendly Fire” is uiteraard nog steeds niet uit te zetten.

Helldivers 2 – Net zoals in het origineel heeft ontwikkelaar Arrowhead voor inspiratie goed naar Paul Verhoevens Starship Troopers gekeken. Het draagt zijn politieke humor vol trots en dikt de agressieve buitenlandse politiek van die film nog verder aan. In de game heeft de mensheid zich verenigd en staan we voortaan bekend als Super Earth. Onze expansiedrift brengt ons tot in de uithoeken van het heelal. Alles wat anders is dan onze manier van leven is een bedreiging die moet uitgeroeid worden. Ook al wil de propaganda in de game je anders doen geloven, de mensheid is hier de agressor en de satire druipt er vanaf.

Op vlak van gameplay lijkt er – het nieuwe perspectief even buiten beschouwing gelaten – weinig te zijn veranderd. Je kunt de game alleen of maximaal met 3 anderen spelen. Missies hebben uiteenlopende objectieven, worden willekeurig gegenereerd en zijn pittig door de grote hoeveelheid vijanden. Gedurende een missie speel je Stratagems vrij, dat zijn zware wapens zoals een bombardement, die je tactisch kunt inzetten. Het veroveren van vijandelijke planeten, het verdedigen tegen invasies en het voltooien van missies dragen bij aan de gezamenlijke oorlogsinspanning. In het origineel kreeg je niet het idee daar werkelijk aan bij te dragen – mede door het ontbreken van een campagne – dus zijn we benieuwd hoe dit nu wordt aangepakt.

Voorlopige verwachting: Het valt op dat de duidelijke minpunten van het origineel nog niet in de promotie van het vervolg zijn aangekaart. Zo werd er weinig met het verhaal en de heerlijke satirische opzet gedaan, was je thuisbasis overbodig en had de algehele oorlogsinspanning geen impact op de ervaring. Dat neemt niet weg dat het een geweldige coöp-ervaring moet worden, waarin zowel goed samenwerken als elkaar saboteren een waar plezier moet zijn. De pittige maar eerlijke gameplay doet daarbij je hart ook vaak sneller slaan en de willekeurige levels met gevarieerde opdrachten houden het geheel ten slotte over vele uren fris. Van ongelukjes tot opzet en van goed samenwerken tot elkaar saboteren, Helldivers brengt je nader tot elkaar om het heelal democratie op te dringen en we hopen dat het vervolg de ruwe randjes gladstrijkt.