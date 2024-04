Helldivers 2 is een groot succes en de game blijft onverminderd populair. De ontwikkelaar is ook van plan om de game een lange tijd te blijven ondersteunen, maar wat ontbreekt is een versie voor de Xbox. De game is momenteel exclusief voor de PlayStation 5 en pc, maar er is een kans dat dit gaat veranderen.

Microsoft gaf eerder al te kennen het jammer te vinden dat Helldivers 2 niet ook voor de Xbox beschikbaar is, maar volgens een nieuw gerucht zouden er achter de schermen stappen zijn gemaakt. In de nieuwe episode van The XboxEra Podcast wordt in de rubriek ‘The Rumourmill‘ gesuggereerd dat er gesprekken gaande zijn om de game naar de Xbox te brengen.

Gezien de game al via cross-play met de pc werkt en vice versa met de PlayStation 5, succesvol is én Microsoft interesse heeft… Het is dan geen gek idee om het succes verder te boosten door de game ook op de Xbox uit te brengen. Of het gerucht ook werkelijkheid wordt, dat is natuurlijk afwachten.