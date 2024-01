De games van 2024 | Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Menig Soulsborne liefhebber heeft sinds 25 februari 2022 mogen smullen van het laatste avontuur van FromSoftware: Elden Ring. De game was direct geliefd bij critici en veel fans, en het is niet verrassend dat Elden Ring in datzelfde jaar ook tot Game of the Year werd bekroond. Inmiddels zijn we al geruime tijd verder en werkt FromSoftware aan de eerste uitbreiding genaamd Shadow of the Erdtree. Het nieuws omtrent deze uitbreiding is bijzonder schaars en ook de beelden zijn erg gelimiteerd. Sinds de aankondiging is het bijzonder stil, maar we kunnen er vanuit gaan dat FromSoftware iets uitmuntends aan het bekokstoven is.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Elden Ring is net als de voorgaande Soulsborne games een game waarin een enorme berg lore te vinden valt. De vele verhaallijnen, connecties tussen personages en allerlei andere geheimzinnige details vallen bijna allemaal op hun plaats als je er tijd en moeite in steekt. Wat overblijft biedt ruimte voor speculatie en discussie. Wat is het verhaal van Queen Marika bijvoorbeeld, de originele koningin van The Lands Between? Of wie is Melina nu eigenlijk, die je weliswaar helpt tijdens het verhaal, maar zich ook tegen je keert als je een bepaald pad kiest? Met het concept art dat is gedeeld door FromSoftware hebben we iets meer info gekregen, maar de rode lijn blijft voorlopig nog in nevelen gehuld.

Dat neemt niet weg dat de community niet stil blijft zitten. Veel fans geloven namelijk dat het figuur op het paard, te zien hierboven, niemand minder dan Miquella is. Hij is de broer van Melenia en ging op zijn eigen pad nadat bleek dat de Fundamentalist de mysterieuze ziekte van zijn zus Melenia niet kon genezen. Hij richtte de Haligtree op om daar in alle rust verder te kunnen groeien. Dat plan ging echter niet door, want hij werd door Mohg, Lord of Blood, gestolen in zijn slaap. Miquella is namelijk voorbestemd om eindeloos jong te blijven vanwege een vloek. Spelers hebben daarnaast delen van weggeknipte content gevonden uit de St. Trina questline. St. Trina wordt vooral geassocieerd met de Sleep Effect status en er is een verwachting dat we in een soort droomdimensie verder gaan, waarin Miquella centraal staat. Allemaal speculatie tot zover, maar het lijkt waarschijnlijk gezien de eerste afbeelding en de omschrijvingen van Miquella in de game.

Voorlopige verwachting: Dit artikel wijkt wat af van de andere, maar dat is uiteraard vanwege het gebrek aan informatie. Wel zijn we al enthousiast over de toekomstige uitbreiding, omdat het simpelweg verder bouwt op de uitstekende lore van Elden Ring. Of het nu over Miquella gaat – wat best zou kunnen –, over Mohg en zijn idealen, het verleden van Queen Marika: de lore kan wat dat betreft alle kanten op. Gezien de kwaliteit van Elden Ring hoeven we ons geen zorgen te maken, wat FromSoftware ons ook voorzet. Wij kijken in ieder geval al uit naar de uitbreiding die helaas nog geen releasedatum heeft, maar ergens dit jaar moet verschijnen. Ook zijn we zeer benieuwd in welke richting jullie denken over Shadow of the Erdtree.