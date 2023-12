De games van 2024 | Hollow Knight: Silksong – Het is inmiddels alweer 6 jaar geleden dat indie-developer Team Cherry uit Australië een klassieker binnen het Metroidvania genre wist neer te zetten. We hebben het over niets minder dan Hollow Knight, wat voor velen zelfs de absolute topper binnen het genre is. De game is destijds ook meerdere keren voorzien van uitbreidingen en zou zelfs nog een uitbreiding krijgen waarin personage Hornet centraal zou staan. Deze uitbreiding werd echter zo groot qua content dat het een volledige game is geworden. Hollow Knight: Silksong is nu al enkele jaren in ontwikkeling en we hopen dat we komend jaar met het vervolg aan de slag kunnen.

Hollow Knight: Silksong – In Silksong gaan we dus aan de slag met Hornet, een personage dat een grote rol speelde in het vorige avontuur. Uit de eerste trailer maken we op dat zij in gevangenschap een reis maakt naar een nieuwe plek genaamd Pharloom. Tijdens de reis ziet ze haar kans schoon om uit te breken. In dit duistere koninkrijk moet zij vervolgens uitzoeken waarom zij hier naartoe is gebracht en hoe ze uiteraard weer terug naar Hallownest kan komen. Pharloom is een compleet nieuwe setting en Hornet zal meer dan 150 nieuwe vijanden tegenkomen tijdens haar avontuur. Gooi daar nog eens een diepgaande lore bij, net zoals voorheen, vele platformuitdagingen en je hebt direct weer een potentiële topper te pakken.

Wat Hollow Knight: Silksong anders maakt dan het origineel, is dat Hornet zich op een andere manier zal voortbewegen als het vorige hoofdpersonage, The Knight. Hornet is namelijk gewapend met een scherpe naald en zijde draad. Met behulp van de zijde draad kan zij grotere hoogtes bereiken, kan ze combo’s uitvoeren in de lucht en andere nieuwe manieren van platformen komen er aan te pas. Daarnaast hebben de getoonde beelden zeker de pracht en praal van de unieke 2D-artstyle weer naar boven gebracht. Pharloom kent veel soorten nieuwe gebieden, vijanden, bondgenoten en een nieuw questline systeem. In de basis mag je de finesse van Hollow Knight verwachten, maar dan met verschillende aanpassingen en verbeteringen die het tot een gloednieuw, volwaardig avontuur omtoveren.

Voorlopige verwachting: Alhoewel we helaas weinig nieuws horen over Hollow Knight: Silksong vanwege onder meer uitstel naar aanleiding van corona, zijn de tot nu getoonde beelden prachtig om te zien. Hornet had altijd al iets mysterieus en in dit deel gaan we ongetwijfeld meer ontdekken over haar verhaal. Wat betreft de gameplay en de setting kunnen we tot nu toe niets anders dan lovend zijn, want het ziet er uiterst vlot en strak uit. Hollow Knight: Silksong zou oorspronkelijk in 2023 lanceren, maar dat is helaas niet meer gelukt. Wij hopen in ieder geval op een spoedige release in het komend jaar, want een Metroidvania van deze klasse zien we niet vaak.