We wachten al een behoorlijke tijd op Hollow Knight: Silksong, maar een releasedatum blijft maar uit. Helaas hebben we wat dat betreft nog steeds niks nieuws te melden, behalve dat de game voor juni 2023 verwacht wordt. De game is in eerste instantie aangekondigd voor de Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Over een PlayStation 4 en/of PlayStation 5-versie waren geen officiële uitspraken gedaan, tot nu. Beter laat dan nooit, maar de ontwikkelaar heeft een PlayStation-versie bevestigd. Dit werd vervolgens door het officiële PlayStation account op Twitter gedeeld.

Hieronder een trailer mocht je niet helemaal bekend zijn met de titel.