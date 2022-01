De games van 2022 | Hollow Knight: Silksong – 2021 is om meerdere redenen een bewogen jaar geweest, maar voor een aantal zal de afwezigheid van Hollow Knight: Silksong toch wat extra zeer hebben gedaan. De opvolger van het gelauwerde Hollow Knight van Team Cherry werd begin 2019 aangekondigd, maar sindsdien hebben we extreem weinig vernomen van de game en dat is (hopelijk) omdat de Australische indie studio heel hard werkt aan Silksong. Details zijn daarom (op dit moment) nog ietwat schaars, maar desondanks kijken we enorm uit naar het tweede deel van Hollow Knight.

Hollow Knight: Silksong – In Silksong speel je met Hornet die – net als de naamloze ridder uit het origineel – een insect-achtig wezen is. Hornet wordt om tot dusverre onbekende redenen ontvoerd en naar het behekste koninkrijk van Pharloom gebracht. Uiteraard is het aan jou om alle hoeken van Pharloom uit te pluizen en het grote mysterie van het verloren koninkrijk te achterhalen. Makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk, want als we op het eerste deel mogen afgaan, zijn er meer dan genoeg vijanden en bazen die je in de weg zullen staan. Beter gezegd: volgens Team Cherry zijn er maar liefst meer dan 165 nieuwe monsters om te bestrijden.

Hollow Knight kenmerkt zich door de zogeheten Metroidvania-stijl. Dit betekent dat er een uitgebreide map is, die men opsplitst in kleinere secties met daarin genoeg uithoeken en paden die je niet meteen kunt bewandelen, maar juist op een later punt te betreden zijn door een upgrade of nieuwe vaardigheid. Onderweg zul je ongetwijfeld andere personages tegenkomen en nieuw in Silksong is een uitgewerkt quest systeem. In het origineel had je al quests zitten, maar dan moest je op je geheugen vertrouwen om te onthouden waar je moest zijn en wat je moest doen. Op deze manier moet het verloop van de kleinere verhaallijnen toch wat gangbaarder worden.

Voorlopige verwachting: Door de status van de originele Hollow Knight, zijn de verwachtingen voor Silksong ongekend hoog, maar we hebben het idee dat Team Cherry dat prima aan kan gaan. Een nieuwe wereld om te verkennen, talloze vijanden en een vers personage stemmen ons in ieder geval goed. De stilte vanuit het zuiden van Australië is op momenten oorverdovend, maar anderzijds is het een goed teken dat ze (waarschijnlijk) heel erg druk zijn met de ontwikkeling. Het is nog niet zeker of Silksong dit jaar zal lanceren, hoewel we dat uiteraard wel hopen. Hollow Knight: Silksong verschijnt in eerste instantie voor de Nintendo Switch en pc, hoewel andere platforms – net als bij het eerste deel – waarschijnlijk later zullen volgen.