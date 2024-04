De laatste keer dat we wat te horen kregen over Hollow Knight: Silksong is vorig jaar mei. Toen werd bekendgemaakt dat de game niet in de eerste helft van 2023 uit zou komen, omdat het spel alsmaar groter werd en de ontwikkelaar alles tot in de puntjes uit wilde werken. De game is nog steeds niet voorzien van een releasedatum, maar wel van een leeftijdscategorie.

Hollow Knight: Silksong heeft in Zuid-Korea een leeftijdsduiding opgeplakt gekregen, zo weten we dankzij een Reddit-gebruiker. Dit stamt al uit februari van dit jaar, maar is nu pas online verschenen. Sinds kort kan je Hollow Knight: Silksong ook al aan je wensenlijst toevoegen in diverse digitale winkels, dus wellicht dat een releasedatum snel zal volgen.