Hollow Knight: Silksong is al een behoorlijk lange tijd in ontwikkeling en tijdens de Microsoft Showcase vorig jaar in juni werd bekendgemaakt dat de titel ergens in de 12 maanden erop zou verschijnen. Dit zou betekenen dat de game volgens die aankondiging tussen nu en eind juni moet uitkomen.

Dit is niet langer het geval, want de ontwikkelaar heeft via Twitter aangegeven dat de game niet in de eerste helft van 2023 zal verschijnen. De game is vrij groot geworden en de ontwikkelaar wil de tijd nemen om de game zo goed mogelijk te maken, daarom duurt het wat langer.

Hey gang, just a quick update about Silksong.

We had planned to release in the 1st half of 2023, but development is still continuing. We're excited by how the game is shaping up, and it's gotten quite big, so we want to take the time to make the game as good as we can.

Expect…

— Matthew Griffin (@griffinmatta) May 10, 2023