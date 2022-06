Het is inmiddels alweer drie jaar geleden toen Hollow Knight: Silksong werd onthuld en sindsdien smachten we naar meer informatie en beelden. Het heeft even geduurd, maar de game bestaat gelukkig nog en de nieuwe titel van Team Cherry stapte tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase weer eens uit de schaduwen.

De beelden die getoond werden, tonen maar eens aan dat Silksong best wel eens één van de titels van (hopelijk) 2022 kan worden. Microsoft kon wel onthullen dat het vervolg op Hollow Knight vanaf dag één op Game Pass beschikbaar zal zijn, abonnees hebben dus iets om naar uit te kijken. Een releasedatum kon men helaas nog niet delen.