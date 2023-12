Bandai Namco en ontwikkelaar Omega Force hebben aangekondigd dat de Film Red DLC voor One Piece: Pirate Warriors 4 vanaf 11 januari 2024 beschikbaar zal zijn. Vorige maand heeft de ontwikkelaar al beelden van Uta, één van de hoofdpersonages in de film, gedeeld. Ook de laatste twee personages die onderdeel van de DLC zijn, zijn nu onthuld.

De marinier Coby maakt voor het eerst deel uit van One Piece: Pirate Warriors 4. Shanks daarentegen is al speelbaar in het spel, maar krijgt met deze downloadbare content een gloednieuwe Film Red-versie met een nieuwe look en een andere moveset.

One Piece: Pirate Warriors 4 is nu beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Hieronder kun je een aantal gameplay video’s van de personages bekijken.