Zo’n drie jaar geleden, toen de ‘Like a Dragon’-franchise nog ‘Yakuza’ heette, konden we genieten van Yakuza: Like a Dragon. Een geweldige RPG, waarin we voor het eerst konden spelen met Ichiban Kasuga, de opvolger van publieksfavoriet Kazuma Kiryu. De game deed het goed en scoorde dan ook (heel) mooie cijfers bij zowel recensenten als het algemene publiek. SEGA heeft nu ook een update gegeven over de verkoopcijfers.

Tijdens een recente presentatie was een slide gewijd aan de Like a Dragon-franchise en hierbij werd vermeld dat Yakuza: Like a Dragon momenteel meer dan 1.8 miljoen keer is verkocht. Hiervan werden zo’n 400.000 exemplaren verkocht in Japan specifiek. Weet wel dat Yakuza: Like a Dragon al beschikbaar is geweest bij zowel Game Pass als PlayStation Plus, dus het eigenlijke spelersaantal ligt nog een stuk hoger.

