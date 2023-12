Sony is geen voorstander van games direct op release via PlayStation Plus uitbrengen, wat ze met eigen producties dan ook niet doen. Dit in tegenstelling tot Microsoft, die elke first party release op releasedag via Xbox Game Pass beschikbaar stelt.

Sony heeft vaker aangegeven dat hetzelfde met PlayStation games doen een impact op de verkopen en dus inkomsten zou hebben. Dat is met torenhoge kosten voor de ontwikkeling van triple A releases vandaag de dag niet echt handig, maar het werd nooit echt gestaafd met voorbeelden.

Hoewel niet officieel, hebben we nu wel een voorbeeld. Uit een gelekte Sony Interactive Entertainment presentatie blijkt dat de verkopen na het toevoegen aan PlayStation Plus direct een groot effect ervaren. Ter voorbeeld haalt Sony de verkopen van Horizon: Forbidden West aan. Die game verkocht in het eerste jaar een vergelijkbaar aantal als Horizon: Zero Dawn.

In het tweede jaar van de game, werd de titel aan PlayStation Plus toegevoegd. De verkopen zijn vervolgens enorm gestagneerd, terwijl het aantal spelers via PlayStation Plus juist enorm toenam. Daarmee is het voor de verkoop van games beter om ze zo lang mogelijk buiten het aanbod van PlayStation Plus te houden.