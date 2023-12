We zien steeds meer ontwikkelaars en uitgevers slachtoffer worden van hacks. Eerder werden de systemen van Rockstar Games gekraakt en werden er beelden en informatie over Grand Theft Auto VI gedeeld, maar ook Insomniac Games was een slachtoffer, waardoor onder meer hun hele line-up tot aan 2035 en zelfs een speelbare build van Marvel’s Wolverine op straat kwamen te liggen.

Nu lijkt er ook bij Ubisoft het één en ander gebeurd te zijn. De Franse ontwikkelaar en uitgever geeft tegenover BleepingComputer namelijk aan dat zij een beveiligingsincident hebben gehad en dit nog aan het onderzoeken zijn. Volgens vx-underground heeft een aanvaller zo’n 48 uur toegang gehad tot interne systemen bij Ubisoft zoals Microsoft Teams, Confluence en SharePoint.

Daarna hebben de admins opgemerkt dat er iets niet pluis was en is de toegang ingetrokken. De aanvaller zou een poging hebben gedaan om zo’n 900GB aan data met zich mee te nemen, maar het is vooralsnog onduidelijk of men hier ook in geslaagd is.

“We are aware of an alleged data security incident and are currently investigating. We don’t have more to share at this time.”

