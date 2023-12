De ontwikkelaar StrikerZ werkt al een behoorlijk lange tijd aan een nieuwe voetbalgame die de concurrentie aan moet gaan met EA Sports FC: UFL. De game werd in 2021 aangekondigd en heeft nog altijd geen releasedatum, al komt de release wel steeds dichterbij.

In een nieuw bericht heeft StrikerZ aangegeven dat ze recent een Alpha hebben gehad en dat ze momenteel alle feedback en data aan het verwerken zijn. Vervolgens staat er een gesloten beta op de planning en als die succesvol is, zullen ze de releasedatum aankondigen.

Deze gesloten beta zal ergens in 2024 plaatsvinden, waarna de release dus volgt. De aanvankelijke planning was om de game in 2023 uit te brengen, maar dat is overduidelijk niet gelukt. Desalniettemin zit de release van UFL er nu wel echt aan te komen.

As for the RELEASE, fellas: we planned to release in 23, but didn’t.

We have launched ALPHA and are currently working on the user feedback & data to deliver the highest product quality.

After ALPHA we plan to release closed BETA weekend. It will be a global massive test with a large audience. If we pass the BETA well, we will publish the date and release the game.

So, in short, it’s 2024. I’m a little sad to agree and apologize we didn’t cover everything the way we planned, but have to say 2023 was the strongest year for @Strikerz_inc

& @UFLgame: we signed fantastic partners including Cristiano, we have released the feature-complete ver., we have launched 2 alpha stages, we have generated hundreds of thousands of wishlists (sick!).