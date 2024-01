Nog een klein maandje wachten en dan kunnen we eindelijk aan de slag gaan met Persona 3 Reload. Na de karrenvracht aan trailers die we in de voorbije maanden kregen, kunnen we toch wel zeggen dat de hypetrein op volle toeren aan het draaien is! Nog niet genoeg voor Atlus, want we worden wederom verwend met een nieuwe video. Ditmaal kunnen we de opening van de game bekijken.

De opening van Persona 3 Reload is (zoals we al verwacht hadden van een Persona-game) enorm stijlvol én funky. De verschillende personages worden kort voorgesteld en we krijgen een heerlijke mix van kleurrijke visuals en donkere ondertonen. We hebben genoeg gezegd, het wordt hoog tijd om nu de video hieronder te bekijken!

Persona 3 Reload verschijnt op 2 februari.