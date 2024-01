De games van 2024 | Dragon’s Dogma 2 – De naam Dragon’s Dogma zal mogelijk niet bij iedereen even bekend klinken. Capcoms unieke aanpak van het fantasie actie-RPG genre verkocht weliswaar goed, maar heeft zich qua reputatie nooit echt kunnen meten met de grotere broertjes en zusjes van het bedrijf, zoals Resident Evil, Street Fighter en Monster Hunter. Daarbij komt dat regisseur Hideaki Itsuno nog de duivelse taak had om Devil May Cry uit het slop te trekken. Maar, na jaren geduld staat in 2024 eindelijk een echt vervolg op stapel en die laat ook niet heel lang meer op zich wachten; Dragon’s Dogma II lanceert namelijk in maart en er is veel om enthousiast over te zijn.

Dragon’s Dogma 2 – Net zoals het origineel is Dragon’s Dogma II een actie-RPG die zich richt op een high fantasie setting. Je stapt in de schoenen van de “Arisen”, een figuur wiens hart gestolen is door een draak. Het is aan jou om het machtige, gevleugelde monster te verslaan en om je hart weer terug te krijgen. Dat neigt mogelijk naar een anime-achtig verhaal, maar in het origineel waren er verrassend diepe thema’s verstopt en stapelde de game tevens de ene politieke intrige na de andere op. Dragon’s Dogma II speelt zich overigens af in hetzelfde universum, maar we betreden ditmaal een parallelle wereld met de koninkrijken Vermund en Battahl. De open wereld moet viermaal groter zijn dan de wereld van Gransys.

Eén van de unieke aspecten van Dragon’s Dogma is de aanwezigheid van Pawns. Dit zijn computer-gestuurde kompanen die gemaakt zijn door je medespelers en één van de vele Vocations kan bekleden. Vocations zijn eigenlijk bekende classes zoals krijgers, magiërs en boogschutters en op die manier kun je je party helemaal naar wens opstellen. Als andere spelers jouw Pawn gebruiken, krijg jij in ruil daarvoor weer waardevolle valuta die je kunt besteden aan bijvoorbeeld upgrades voor je gear, maar ze kunnen ook hints geven over een quest waar je mee bezig bent, dit via kennis die ze eerder hebben opgedaan bij een andere speler. Dit was destijds een unieke insteek op asynchrone multiplayer die door Demon’s Souls werd gepopulariseerd en dit systeem zal terugkeren met meer opties om je Pawn te bewerken.

Voorlopige verwachting: Capcom heeft nog niks losgelaten over het verhaal, maar mocht dat ook maar een beetje in de buurt komen van z’n voorganger, dan gaat dat helemaal goed komen. Waar we des te meer benieuwd naar zijn, zijn de nieuwe wereld, uitgebreide Pawn opties en de nieuwe, unieke Vocations die we kunnen gaan gebruiken. Combineer dat met de hectische actiegameplay die aspecten van Dark Souls, Monster Hunter en Shadow of the Colossus kent én de grafische pracht die Capcom doorgaans aflevert, en dan kunnen we niks anders doen dan stellen dat Dragon’s Dogma II een kans heeft om heel veel indruk te maken.