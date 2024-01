Helldivers 2 is één van de releases die voor de maand februari gepland staat. Hoewel het ietwat onduidelijk is wanneer de game precies uitkomt, is 8 februari zoals eerder gecommuniceerd aannemelijk. De game verschijnt dan voor de PlayStation 5 en pc.

Wat betreft de pc-versie heeft Sony een nieuwe trailer uitgebracht die de features van die editie uitlicht. Daarnaast is er ook een overzicht met specificaties vrijgegeven, zodat je weet wat de vereisten zijn om de game op verschillende instellingen te draaien.