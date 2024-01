Met de grote winterupdate voor GTA Online en natuurlijk het tonen van de eerste trailer van Grand Theft Auto VI, hadden we eind vorig jaar genoeg. Helaas duurt het nog wel even voordat de nieuwe game in de reeks uitkomt en ook lag het qua wekelijkse updates voor GTA Online even stil.

Dat is nu weer hervat door Rockstar Games, zodat we ons tot aan de release van Grand Theft Auto VI niet hoeven te vervelen. De laatste update komt met een aantal promo’s, zo kun je nu driedubbele GTA$ en RP verdienen met Community Series. Ook is er een nieuwe auto te koop. Hieronder alle details op een rijtje.

Nieuwe Albany Cavalcade XL (SUV), te koop bij Southern San Andreas Super Autos en te bewonderen in de showroom van Luxury Autos.

Driedubbele GTA$ en RP voor de Community Series

Dubbele GTA$ voor Tow Truck Service

Dubbele GTA$ en RP voor Drop Zone

Salvage Yard Robberies-voertuigen: De Pegassi Torero (klassieke sportwagen), Vapid Dominator ASP (musclecar) en Dinka Kanjo SJ (coupé)

Voertuigen in de showroom van Premium Deluxe Motorsport: De Vulcar Warrener (sedan) Western Wolfsbane (motorfiets), Übermacht Zion Cabrio (coupé) Invetero Coquette BlackFin (musclecar) en Enus Cognoscenti 55 (gepantserde sedan)

Voertuigen in de showroom van Luxury Autos: De Fathom FR36 (coupé) en de nieuwe Albany Cavalcade XL (SUV)

Mocht je nog in de markt zijn voor een nieuw voertuig, dan zijn de onderstaande modellen met korting verkrijgbaar.

Invetero Coquette BlackFin (musclecar, 30% korting)

Enus Cognoscenti 55 (gepantserde sedan, 30% korting)

Vysser Neo (sportwagen, 30% korting)

Ocelot Locust (sportwagen, 30% korting)

Hieronder het aanbod van de Gun Van deze week:

Crowbar (40% korting voor GTA+-leden)

Military Rifle

Railgun

Double Barrel Shotgun (40% korting)

Marksman Rifle

Combat Shotgun

Tactical SMG

Molotovs

Proximity Mines

Pipe Bombs

Armor

Tot slot de GTA+ voordelen: Gratis Albany Cavalcade XL (SUV), Rockstar Atomic Logo Sweater, New Year’s Jacket, New Year’s Pants, Western MC Jacket en Western MC Pants, 1,5x GTA$ en RP voor Wildlife Photography-beloningen en 2x Los Santos Car Meet Reputation.