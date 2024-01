De Nintendo Switch is inmiddels een vrij oud platform en er gaan al langere tijd geruchten rond dat de opvolger dit jaar moet verschijnen. Officieel is de opvolger van de Nintendo Switch niet aangekondigd en Nintendo heeft er zelf ook eigenlijk nog helemaal niets over gemeld.

Toch zal het niet lang duren voordat er meer nieuws komt, de geruchten zijn hardnekkig en het is domweg tijd voor een nieuw platform. Ondertussen heeft Altec Lansing mogelijk de release window van het nieuwe platform verklapt. Altec Lansing is een audiobedrijf dat een persbericht uitstuurde met daarin het bericht dat ze in samenwerking met AI Shark een opvolger op GameShark zullen uitbrengen.

In dat persbericht stond de zin: “De lancering is gepland om samen te vallen met de Nintendo Switch 2 in september 2024”, oftewel, de Switch opvolger komt in die maand uit. Nu komen dit soort onhandige persberichten weleens vaker naar buiten, die nadien snel ingetrokken worden.

“The innovative gaming software is set to mark a significant leap forward in the gaming experience, bringing enhanced gameplay for beginner-level users. The official launch is planned to coincide with the Nintendo Switch 2 in September 2024.”

Digital Trends deed navraag bij Altec Lansing, die de maand september terugtrok, maar wel duidelijk stelde dat het platform voor het najaar van 2024 gepland staat. Dit hebben ze later weer ingetrokken door te stellen dat Nintendo nog geen release heeft gecommuniceerd.

Een wat vreemde gang van zaken, want je zou bij dit soort claims verwachten dat het gelijk in z’n geheel teruggetrokken wordt, maar dat kwam pas met een tweede correctie. In de tussentijd had Jason Schreier van Bloomberg contact met Altec Lansing opgenomen en hij kreeg te horen dat de release window simpelweg giswerk was.

Waar rook is, is vuur zeggen we dan. Nu hopen dat Nintendo snel met een officiële aankondiging komt.