Call of Duty: Modern Warfare 3 en Warzone 2.0 krijgen deze week een update in de vorm van Season 1 Reloaded. De details daarvan werden vorige week al bekendgemaakt en dat heeft kritiek opgeleverd. Het gaat dan om de Covert Exfil feature, waarmee spelers tegen een forse betaling een match voortijdig zouden kunnen beëindigen.

Dit hangt weer samen met de Weapons Case, wat een speciale kist is die de drager ervan markeert. Wint die speler (of z’n team), dan levert dat leuke extra’s op. Op zich een leuke twist op de gameplay, maar het voortijdig kunnen beëindigen van potjes met de Covert Exfil feature viel niet in goede aarde.

Via een update op X laat Raven Software nu weten dat ze de spelers gehoord hebben en als gevolg hiervan hebben ze besloten Covert Exfil morgen niet te lanceren. De ontwikkelaar stelt dat het een aanwinst voor de gameplay is, maar in plaats van het in gewone Warzone potjes te verwerken, zal er nu een aparte modus komen.

“Over the last few days, we’ve seen your feedback about the Covert Exfil feature and have decided not to launch it in standard Battle Royale with Season 1 Reloaded next week. We believe that Covert Exfil and the gameplay loop it provides, paired with the Weapons Case, will make for an exciting addition to #Warzone. That said, we’ll instead launch both of these features in an upcoming dedicated mode. We’re looking forward to the new challenges that these features will provide and to your continued feedback once the mode is available.”