We naderen alweer de helft van het huidige Call of Duty seizoen en dat betekent dat we de Reloaded update mogen verwachten. Die staat gepland voor 17 januari 18:00 uur en Activision heeft nu een overzicht vrijgegeven van wat we mogen verwachten.

Zoals altijd is de Reloaded update iets kleiner dan de update aan het begin van een seizoen, maar alsnog wordt er genoeg nieuwe content aan de game toegevoegd.

Nieuwe 6vs6 multiplayer map: Rio

Nieuwe multiplayer modi: Team Gunfight, Infected en Headquarters

Limited Time Event: The Boys

Multiplayer Ranked Play

Het meeste spreekt wel voor zich, uniek is het evenement rondom The Boys. Dit is een meer geavanceerde variant op Kill Confirmed. In plaats van dat een gedode speler z’n dogtag laat vallen, laat die nu Temp V vallen. Dit is een tijdelijke boost die je als speler kan oppakken. Buiten dat wordt de Zombies modus voorzien van een nieuwe Warlord: Dokkaebi.

Speel je Warzone, dan mag je de Champion’s Quest verwachten die je een uitdaging voorschotelt. In de Gulag gaan de lichten uit voor de rest van het seizoen, waardoor je met Night Vision Goggles moet spelen.

Ook zal er nu in elke match een speciale kist gedropt worden bij de start. De speler die de kist oppakt zal gemarkeerd worden. Weet de speler te winnen, dan krijgt die en zijn team exclusieve beloningen.

Tot slot zal er een beperkt aantal Covert Exfil opties te koop zijn voor een zeer hoge prijs. Spelers die een Covert Exfil kopen, kunnen de match voortijdig verlaten. Dit kan erg nuttig zijn als iemand in je team die speciale kist te pakken heeft.

Voor meer uitgebreide toelichting op alle nieuwigheden, kan je op het Call of Duty Blog terecht.