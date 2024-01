Het is nog altijd wachten op de officiële aankondiging vanuit Nintendo, maar dat ze werken aan de opvolger van de Nintendo Switch is inmiddels wel duidelijk. Sterker nog, verschillende ontwikkelaars zijn ook al bezig met games voor het nieuwe platform.

Uit een nieuwe enquête van GDC blijkt dat 8% van de respondenten momenteel werkt aan games voor de Nintendo Switch opvolger. Dit staat in een uitgebreid rapport, waarin men een diepe duik neemt in de huidige staat van de gamesindustrie.

In totaal deden er 3.000 mensen mee aan het onderzoek. Bijna 300 van hen gaf aan te werken aan een game voor de Nintendo Switch opvolger, wat ongeveer neerkomt op 8%. Dat is naar ratio een best aardig aantal. Van de respondenten gaf 32% aan naar het platform uit te kijken.