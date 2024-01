Bezit je een Salvage Yard in GTA Online? Dan loont het om de game de komende dagen te spelen. Momenteel krijg je namelijk twee keer zoveel inkomsten via de onderneming, mits je natuurlijk wel de voertuigen van criminelen wegsleept.

Ook kan het spelen van Collection Time erg lucratief zijn, dat levert momenteel dubbele GTA$ en RP op. Alle andere details van de wekelijkse update hieronder:

Deze week in de showroom van Simeons Premium Deluxe Motorsport: De Albany Washington, Übermacht Zion, Benefactor Schafter, Maibatsu Sanchez en Declasse Premier

Uitgestald in de showroom van Luxury Autos: De Declasse Vigero ZX Convertible en Karin Asterope GZ

HSW Premium Test Ride: De Grotti Brioso R/A

Terugkerende voertuigen op de Test Track van de LS Car Meet: De Progen Tyrus, Grotti Stinger en Enus Stafford

Te winnen in de LS Car Meet: Als je deze week drie dagen op rij in de top 4 van de LS Car Meet Series belandt, krijg je de Vapid Peyote Gasser

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Western Powersurge (motorfiets)

Qua kortingen is het deze week ietwat karig, want op slechts drie voertuigen is een prijsverlaging van kracht.

Progen Tyrus (30% korting)

Enus Stafford (30% korting)

Grotti Stinger (30% korting)

Bij de Gun Van krijg je 40% korting op de Battle Axe en ook op de Widowmaker, al moet je voor die laatste wel GTA+-lid zijn. Een lidmaatschap levert je trouwens ook het volgende nog op: Gratis Albany Cavalcade XL (SUV), gratis kleding, 1,5x GTA$ en RP voor Wildlife Photography-beloningen, 2x Los Santos Car Meet Reputation en meer.

Gun Van-aanbod