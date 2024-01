Fast travel is een feature die tegenwoordig veelal terugkomt in open wereld games, maar het is tegelijkertijd ook een optie die door spelers beschimpt of juist bejubeld wordt. Ook onder ontwikkelaars is het een gevoelig onderwerp en zo zal het aankomende Dragon’s Dogma II het leven van de spelers er niet bepaald gemakkelijker op maken.

Hideaki Itsuno is namelijk in gesprek gegaan met IGN en de regisseur van onder meer Devil May Cry 3 en Dragon’s Dogma, heeft hier uitgelegd dat het tweede deel, net als diens voorganger, alleen fast travel in beperkte mate zal aanbieden. Zo kon je in Dragon’s Dogma alleen ergens snel naartoe reizen als je eerder die plek had bezocht en een zogeheten Portcrystal had achtergelaten én als je een Ferrystone op zak had.

Itsuno hoopt op die manier spelers te dwingen om zijn wereld te verkennen en het reizen juist leuker en interessanter te maken door spannende gevechten of nieuwe locaties in het oog te laten springen. De regisseur steekt zijn mening verder niet onder stoelen of banken, want hij geeft aan dat als gamers gebruikmaken van fast travel, dat het spel van de ontwikkelaars “saai” is.

“Just give it a try. Travel is boring? That’s not true. It’s only an issue because your game is boring. All you have to do is make travel fun. That’s why you place things in the right location for players to discover, or come up with enemy appearance methods that create different experiences each time, or force players into blind situations where they don’t know whether it’s safe or not ten meters in front of them.”

Het systeem van de Portcrystals en Ferrystones moet terugkeren in Dragon’s Dogma II, plus de Oxcarts die meer opties moeten bieden, maar tegelijkertijd ook hun eigen risico’s kennen.

Dragon’s Dogma II lanceert op 22 maart voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.