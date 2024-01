Als je Helldivers hebt gespeeld, dan weet je in grote lijnen wat je van Helldivers 2 kunt verwachten. Voor degene die niet bekend zijn met de franchise, is er een video uitgebracht die je uitlegt wat de coöperatieve shooter te bieden heeft.

In Helldivers 2 kun je met maximaal drie spelers in coöp verschillende missies aangaan om voor de vrijheid te strijden. Je strijdt tegen de Automatons en de Termininds, en je hebt daarvoor verschillende wapens tot je beschikking. Wat je nog meer van de game kunt verwachten kan je in de onderstaande video bekijken.

Helldivers 2 is vanaf 8 februari verkrijgbaar voor de PlayStation 5 en pc.