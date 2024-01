Het hing al even in de lucht, maar nu is het officieel: op woensdag 31 januari zal Sony PlayStation een nieuwe State of Play uitzenden. De uitzending begint om 23:00 uur en duurt ongeveer 40 minuten.

De show bestaat uit meer dan 15 verschillende games, waaronder Rise of the Ronin en Stellar Blade. Andere titels zijn afwachten, maar de kans is groot dat we aankondigingen rond Until Dawn, Death Stranding 2, Concord en meer krijgen.

Vanzelfsprekend kan je de show overmorgen live hier op PlaySense volgen.