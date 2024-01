Until Dawn is inmiddels al aardig op leeftijd, maar is niet vergeten. Er zou aan een film gewerkt worden gebaseerd op deze titel en nu kunnen we melden dat er mogelijk ook een nieuwe uitgave in de pijplijn zit. Volgens de bekende en betrouwbare leaker billbil-kun volgt er tussen nu en twee weken een aankondiging.

Sony zou van plan zijn om Until Dawn uit te brengen voor de PlayStation 5 en pc. Het is niet duidelijk of het om een remaster of remake gaat, al speculeert de leaker in z’n bericht op Dealabs dat het waarschijnlijk een remaster is.

De game zou al een jaar in ontwikkeling zijn, maar wanneer de titel precies moet uitkomen en of die gelijktijdig op beide platformen verschijnt is onduidelijk. Hier horen we mogelijk tijdens een aankomende State of Play meer over.

Er gaan al even geruchten dat er een nieuwe State of Play in de pijplijn zit, die zou volgens deze leaker dan binnen twee weken moeten plaatsvinden en ook aandacht besteden aan Death Stranding 2. Rondom die titel werd gisteren ook het een en ander gelekt.