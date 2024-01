Vorige week sprongen plots de geruchten uit de grond dat er een remaster of remake onderweg is van Until Dawn, de interactieve horrorgame van Supermassive Games die destijds een groot succes was. De game moet naar zowel de PlayStation 5 als pc komen en niet al te lang daarna onthulde Sony dat er voor vandaag een State of Play op stapel staat.

Maar kennelijk wordt er al geruime tijd aan deze versie van de game gewerkt. Een Reddit-gebruiker met de naam KekanKok spotte namelijk het LinkedIn-profiel van Nacri Lu, die in de periode van oktober 2018 tot maart 2020 actief was bij Virtuos. Hij benoemt Until Dawn als één van de projecten waar hij in die tijd aan heeft gewerkt en hij bestempelt de titel als een “PC/Console game”.

Virtuos is een ontwikkelaar van ports en remasters. Zij werkten eerder aan NieR: Automata voor de Nintendo Switch en brachten later de Spacer’s Choice Edition van The Outer Worlds op de markt. Daarbij werkt men nu aan Metal Gear Solid Delta, de remake van Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Dat is interessant, want die titel staat voor dit jaar gepland. Dit zou dus kunnen betekenen dat de Until Dawn remaster of remake al klaar is en dat Sony die misschien nog wel vanavond gelijk lanceert. Het is speculeren natuurlijk, maar je weet maar nooit. We hoeven gelukkig niet lang te wachten op uitsluitsel. Zouden jullie een terugkeer van Until Dawn zien zitten?