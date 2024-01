Until Dawn, de succesvolle horrorgame uit 2015, verscheen destijds voor de PlayStation 4. Later verscheen er nog een spin-off voor PlayStation VR. De oorspronkelijke game keert nu echter weer terug en wel naar de PlayStation 5 en pc.

Eerdere geruchten gaven al aan dat er een remaster of remake in ontwikkeling zou zijn. Tijdens State of Play is dit gerucht officieel bevestigd en het betreft hier een remake voor de genoemde platformen.

Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar de game staat voor dit jaar gepland. Check de trailer hieronder.