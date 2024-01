Supermassive Games kennen we allemaal van de verhaal gedreven horrorgames, waarin het maken van keuzes centraal staat. Ze zijn deze route ingeslagen met de ontwikkeling van Until Dawn. Deze game hebben ze, samen met de PlayStation VR spin-off Rush of Blood, voor Sony PlayStation gemaakt daar waar de ontwikkelaar wel onafhankelijk is.

Sindsdien hebben ze natuurlijk meerdere delen in The Dark Pictures Anthology gemaakt (voor Bandai Namco) en ze kwamen met The Quarry voor 2K Games. Interessant genoeg is Until Dawn een project geweest dat niet bij deze ontwikkelaar is ontstaan, maar bij Sony London Studio.

Daar werd het project op poten gezet als game voor de PlayStation Move. In gesprek met Time Extension heeft een voormalig ontwikkelaar aangegeven dat Sony het project van Studio London in maart 2011 annuleerde. Waarom precies wordt niet duidelijk daar waar de studio in de veronderstelling was dat de ontwikkeling voortvarend verliep.

Na het annuleren van de titel werden er ook mensen ontslagen, maar de grote verbazing kwam pas toen Supermassive Games aankondigde aan Until Dawn te werken. Niemand bij Studio London was klaarblijkelijk geïnformeerd, waardoor de oorspronkelijke ontwikkelaars nogal ontdaan waren.

“No one knew it had been moved to another studio. It was just canned, as far as everyone was concerned. So it was surprising when we found out. I think a lot of people were pretty gutted.”

Volgens het artikel was de originele Until Dawn net op het punt gekomen dat het goed zou worden, en toen werd het geannuleerd. Dat een andere ontwikkelaar er later verder mee ging, voelde enigszins als een klap. Helaas geeft het artikel geen opheldering over waarom het project bij de ontwikkelaar weggehaald werd.