Sony Pictures heeft in de afgelopen jaren verschillende games van Sony PlayStation naar het witte doek gebracht en dat zal ook met Until Dawn gaan gebeuren. De film zal geregisseerd worden door David F. Sandberg, die eerder verantwoordelijk was voor Shazam!. Gary Dauberman zal verantwoordelijk zijn voor het script.

Dit is de enige informatie die Hollywood Reporter meldt, dus verdere details over de release en acteurs zijn niet bekend. De game bevatte bekende acteurs als Rami Malek en Peter Stormare, maar het is afwachten of zij ook in de film een rol krijgen of dat Sony andere acteurs aantrekt. Bij nieuwe updates lees je het hier.