Bij de aankondiging van de State of Play uitzending eerder deze week, werd al aangegeven dat er meer getoond zou worden van Rise of the Ronin en Steller Blade. Van die laatstgenoemde is een nieuwe trailer getoond die zowel cutscènes als gameplay laat zien.

Terwijl je de beelden bekijkt, krijg je ook wat meer uitleg bij het geheel al kan het op momenten wat lastig te volgen zijn door een slechte audiomix. Hoe dan ook, check de nieuwe beelden hieronder.

Stellar Blade werd onlangs bevestigd voor een release dit jaar en nu is ook bekend wanneer de game precies uitkomt. We mogen Stellar Blade op 26 april 2024 verwachten.