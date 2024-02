Als we het hebben over games die door een development hell zijn gegaan, dan is Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 een titel die makkelijk op dat lijstje thuishoort. Nadat de versie die Hardsuit Labs voor ogen had in zijn geheel werd geschrapt, heeft Paradox Interactive de titel nu ondergebracht bij The Chinese Room, die er weer een volledig andere draai aan gaat geven.

De onderstaande beelden zien er niet slecht uit, maar we vragen ons toch wel af of we nu een écht vervolg gaan krijgen op Bloodlines of dat dit gewoon een prima Vampire the Masquerade-game gaat worden. Vampire the Masquerade: Bloodlines staat bekend als een behoorlijk diepgaande RPG, iets waarvan The Chinese Room nog maar weinig heeft laten zien met hun interpretatie van Bloodlines 2.

Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 staat op de planning voor een release in het vierde kwartaal van 2024 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.