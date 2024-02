Democratie verspreiden door het hele universum, dat is waar het om draait in Helldivers 2. Het verspreiden van democratie komt er in deze game echter simpelweg op neer dat vijandige beschavingen doorzeefd moeten worden met kogels. Dit doe je uiteraard niet alleen; je kunt samen met vrienden het universum bevrijden van tirannie. Lang niet alle planeten staan te wachten op democratie en dat wordt wel duidelijk uit deze nieuwe beelden.

In deze nieuwe trailer krijgen we namelijk een korte, maar duidelijke indruk van tegen wat voor wezens je het allemaal gaat opnemen. Veel vijanden vereisen een andere tactiek of wapen, dus zorg ervoor dat je altijd het juiste arsenaal bij je hebt. Aan het einde van de trailer zien we ook nog één van de spelers in de Exo-44 Walker mech stappen, die helaas niet direct bij de lancering aanwezig zal zijn.