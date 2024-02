Het duurt niet lang meer voordat we buitenaards gespuis over de kling mogen gaan jagen in Helldivers 2. De release is nog maar een paar dagen verwijderd en dat betekent dat we steeds meer te horen en te zien krijgen qua gameplay, maar ook wat de plannen zijn voor als de game eenmaal afgeleverd is.

Daar kon Johan Pilestedt heel duidelijk over zijn. Op Discord zegt de topman van Arrowhead Games namelijk dat Helldivers 2 na de lancering voorzien zal worden van gratis content. De beste man kon zelfs al hinten naar wat er op stapel staat: zaken zoals nieuwe objectives, vijanden en biomes moeten de revue gaan passeren.

“We are constantly going to add more stuff to the game! Enemies, objectives, biomes etc are always going to be free and expand the experience.”