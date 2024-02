De release van Dragon’s Dogma 2 komt alsmaar dichterbij en dus laat Capcom zo nu en dan wat van de game zien. Deze keer wordt één van de Vocations getoond, namelijk The Fighter. Zoals de naam al doet vermoeden, is deze Vocation gespecialiseerd in mêlee gevechten en dat gaat gepaard met brute kracht.

Met de nog geen minuut durende trailer worden we in ieder geval weer even lekker gemaakt voor wat ons straks te wachten staat. Helaas kent de video een leeftijdsbeperking, dus het kan zijn dat je hem niet hieronder kan checken. Klik dan even hier om het op YouTube te bekijken. Dragon’s Dogma 2 verschijnt op 22 maart voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.