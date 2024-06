Eerder dit jaar verscheen, na lang wachten, Dragon’s Dogma 2, de sequel op een geliefde RPG-klassieker. Het spel viel over het algemeen goed in de smaak bij het publiek (los van een hoop controverse rond microtransacties) en inmiddels zijn er al meer dan 3 miljoen exemplaren verkocht.

Heb je de game nog niet gekocht omdat je niet weet of het iets voor jou zou zijn? Goed nieuws, want dan kan je Dragon’s Dogma 2 nu tijdelijk gratis even uittesten. Tot 18 juli kan je namelijk de eerste 2 uur van de game gratis spelen op zowel de PS5, Xbox Series X|S als pc.

Je vooruitgang wordt opgeslagen en meegenomen naar de volledige versie (als je die aanschaft). Wij raden het je alleszins aan om de game eens te proberen: lees in onze review waarom.