In maart bracht Capcom (na jaren wachten) Dragon’s Dogma 2 uit en deze sfeervolle RPG was een echt schot in de roos. De reacties waren overwegend positief (ook wij waren fan in onze review) en de verkopen gingen vlot.

Nog niet zo heel lang geleden deelde Capcom een update over de verkoopcijfers: 2.62 miljoen verkochte exemplaren. Nu, nog geen maand later, is dat getal weer een pak gestegen. Op X liet het team achter de game weten dat Dragon’s Dogma 2 inmiddels meer dan 3 miljoen keer is verkocht.