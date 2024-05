Het heeft even mogen duren, maar 12 jaar na de release van Dragon’s Dogma was eindelijk het tweede deel daar. Dragon’s Dogma is nu zo’n 6 weken uit en de game wordt goed ontvangen door zowel de media als spelers. Wij hebben ons ook vermaakt met de game, zoals je in onze review kunt lezen.

Nu we anderhalve maand verder zijn, heeft Capcom de verkoopinformatie gedeeld en daaruit blijkt dat het tweede deel het erg goed doet. In de periode vanaf de release tot op heden heeft de game een aantal van 2.62 miljoen verkochte exemplaren weten te bereiken.

Een erg sterk begin dus en de verkopen zullen ongetwijfeld nog verder gaan oplopen. Ook het eerste deel werd recent weer vaak gekocht en de nieuwe cijfers brengen de verkopen van Dragon’s Dogma op 7.52 miljoen verkochte exemplaren.