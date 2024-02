De PlayStation 5 gaat al lange tijd als een trein en keer op keer als Sony de resultaten bekendmaakt, is er weer een indrukwekkende stap vooruit genomen. Uit de laatste update blijkt dat Sony 8,2 miljoen consoles verscheept heeft in het vorige kwartaal. Een groei van 1,1 miljoen units tegenover een jaar eerder. Het totale aantal verschepingen staat nu op 54,8 miljoen units.

Interessant is echter dat Sony voor het eerst in een geruime tijd de verwachting heeft bij moeten stellen. Het doel was om 25 miljoen units voor het einde van maart te verschepen, maar op 31 december 2023 stond het aantal op 16,4 miljoen. Dit betekent dat Sony in de huidige drie maanden nog 8,6 miljoen units moet verschepen wat erg veel is.

Sony heeft daarom het doel naar beneden bijgesteld op 21 miljoen units. Ook wordt het gat met de PlayStation 4 ietsje groter, want die stond na dezelfde periode op 57,1 miljoen, al had die console bij de lancering natuurlijk niet te maken met extreme tekorten zoals we dat met de PlayStation 5 hebben gezien.

Hoewel Sony het doel voor het huidige fiscale jaar iets heeft bijgesteld, is het nog altijd indrukwekkend wat de PlayStation 5 doet. De console zit op z’n piek, maar we gaan nu wel het vijfde jaar van de console cyclus in en dit betekent dat de verkopen gradueel zullen gaan afnemen. Sony topman Hiroki Totoki zei daarover het volgende: