Helldivers 2 heeft Sony PlayStation geen windeieren gelegd. De PlayStation 5- en pc-game wordt goed ontvangen door de pers en gamers, en de verkopen liegen er niet om. Aangezien het een live service-titel is, zal er regelmatig nieuwe content verschijnen. Arrowhead Game Studio laat nu echter al weten dat we geen PvP-modi hoeven te verwachten.

De ontwikkelaar kreeg de vraag op X of er ook PvP-modi in de pijplijn zitten. Arrowhead CEO Johan Pilestedt liet daarop weten dat ze deze modi nooit zullen toevoegen. De ontwikkelaar wil het namelijk leuk houden voor iedereen die Helldivers 2 speelt. Het zal dus bij coöp blijven.

We’ll “never” add a PvP-mode. This is to reduce toxic elements from the community. We want an environment that’s supportive, fun and where we all are fighting on the same side!