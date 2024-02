Het is al een tijdje bekend dat de Fable franchise een glorieuze terugkeer plant, maar een precieze releasedatum blijft vooralsnog uit. Insider NateTheHate heeft op ResetEra echter laten uitschijnen dat de titel in 2025 in de winkelrekken zou moeten belanden. Hij baseert dit op informatie die hij in de loop van vorig jaar in handen kreeg.

Er kan natuurlijk nog veel veranderen in de komende maanden en het zou niet de eerste keer zijn dat een groot project als dit tegen onverwacht en onverhoopt uitstel aanloopt. 2025 lijkt echter een best aannemelijke release window én is voor fans helemaal niet meer zo lang wachten. Wij houden alvast onze vingers gekruist.