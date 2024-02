Tijdens The Game Awards 2023 kondigde SEGA aan dat het nieuwe games zou ontwikkelen voor oudere SEGA IP’s. Hieronder vallen onder andere klassiekers zoals Golden Axe, Jet Set Radio en Crazy Taxi. In een recent interview met The Japan Times gaf SEGA creative officer Takaya Segawa aan dat de laatstgenoemde game een Triple-A release zal worden.

Segawa is al sinds 1992 werkzaam bij SEGA en is sinds 2021 de president en CEO van SEGA Sapporo Studio. Die studio is in het leven geroepen met als doel om nieuwe games te maken voor bestaande SEGA IP’s. De SEGA topman gaf geen details over wat het dan precies zou betekenen dat Crazy Taxi een Triple-A game is.

Wel geeft het aan dat de ontwikkelaar annex uitgever erg veel vertrouwen in het project heeft en dat is een goed teken. Het zal nog wel een tijdje duren voordat we meer te zien krijgen van de Crazy Taxi reboot. Volgens de laatste geruchten staat het spel momenteel gepland voor een release in 2027.